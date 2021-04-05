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Певица Ирина Дубцова в образе Единорога покинула шоу "Маска"

Новости
    05.04.2021, 11:59
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ НТВ Фото: youtube.com/ НТВ
Фото: youtube.com/ НТВ

Очередная потеря бойца во втором сезоне музыкального телешоу "Маска": по итогам вчерашнего выпуска из программы уходит Единорог. Которым оказалась певица Ирина Дубцова. Видео уже доступны на YouTube.

Напомним, что Единорог выстоял в конкурентной борьбе предыдущего выпуска, откуда жюри изгнало Солнце - Марину Кравец.

Стоит отметить, что Дубцову распознали все члены жюри. На это артистка отметила, что уходит из шоу без обид. И даже рада, пожалуй.

Ирина Дубцова родом из Волгограда, ей 39 лет. Экс-участница группы "Девочки", выпускница "Фабрики звезд 4". Неоднократный лауреат всевозможных премий, включая "Шансон года".

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