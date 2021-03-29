Звезда Comedy Club Марина Кравец покинула шоу "Маска"

Очередное срывание покровов в "Маске": вслед за Ананасом (Иосиф Пригожин), Бананом (Юрий Стоянов) и Розовой Пантерой (Бузова) из шоу по решению жюри уходит Солнце.

Как выяснилось во вчерашнем, седьмом выпуске второго сезона программы, под его маской пряталась Марина Кравец.

Хотя особым секретом это и не стало: многие эксперты (Ревва, Валерия и Родригез) конкурсантку, что называется, вычислили. И лишь Филипп Киркоров традиционно попал впросак, так как был уверен, что Солнце - это его давняя протеже Анастасия Стоцкая.

В результате "король российский эстрады" опять был поражен. После чего высказал мысль, что Марина вполне могла бы представлять нашу страну на "Евровидении" через год. На что Кравец немедленно выразила свою готовность. И выбыла из шоу.

Кравец - российская теле- и радиоведущая, певица, актриса, единственная женщина - постоянный участник Comedy Club. Родилась в 1984-м. Играла в КВН. Вела реалити "Замуж за Бузову".