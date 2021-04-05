Пилотажная группа "Русские витязи" 5 апреля отметила свой 30-й день рождения. В 2020 году произошло важное событие в жизни группы - летчики пересели на новые сверхманевренные истребители Су-35С. До этого они пилотировали Су-30СМ, а еще ранее - Су-27. "Витязи" остаются единственной в мире авиационной группой, выполняющей фигуры высшего пилотажа на тяжелых истребителях.

Так, американские и британские пилотажные группы Blue Angels ("Голубые ангелы") и Red Arrows ("Красные стрелы") до сих пор выступают на нестроевых самолетах. Поскольку их цель - исключительно шоу. А "Витязи" летают на боевых машинах.

"Витязи" остаются единственной в мире авиагруппой, выполняющей фигуры высшего пилотажа на тяжелых истребителях

Уже 30 лет "Витязи" держат высоко заданную ими же самими планку. Состав экипажей летчиков за эти годы, естественно, менялся, но качество выполнения элементов высшего пилотажа остается на прежнем высочайшем уровне.

Среди коронных номеров - "косые петли", "горки", роспуск "тюльпаном", синхронная "бочка" и групповая "петля Нестерова", плоский штопор и ромб, а также - знаменитый "кубинский бриллиант" из 9 самолетов. Свой юбилей пилотажная группа встретила, как и положено настоящим асам, - в небе. В этот день вместе с коллегами из второй прославленной авиагруппы "Стрижи" они провели, готовясь к параду Победы 9 Мая, в котором летчики-асы ежегодно традиционно принимают участие, пролетая над Красной площадью.