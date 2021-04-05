Прошедший 24-й тур российского чемпионата вышел богатым на события. Достаточно сказать, что по его итогам работы лишились сразу два тренера - Мурад Мусаев ("Краснодар") и Рашид Рахимов ("Уфа").

Оба специалиста ушли после крупных поражений своих команд: краснодарцы пропустили пять безответных мячей на своем поле от "Ахмата", а уфимцы проиграли в гостях "Динамо" со счетом 0:4. Что примечательно - Мусаев и Рахимов объявили о своих решениях сразу после встреч. Кто придет им на смену - пока загадка. Все должно проясниться в ближайшие дни.

В очередной раз блеснула динамовская молодежь. Арсен Захарян, Константин Тюкавин - удивительно, но без этих ребят сейчас сложно представить себе "бело-голубых", которые рвутся к медалям чемпионата. Хотя еще в первой части сезона Захарян и Тюкавин не являлись игроками стартового состава, лишь изредка выходя на замену.

Но вот что огорчает - наша молодежь ярко проявляет себя в Премьер-лиге, однако показала себя неконкурентоспособной на первенстве Европы среди своих сверстников. Напомним, что российская молодежка не сумела выйти в плей-офф, причем в двух последних решающих матчах команда Михаила Галактионова проиграла французам и датчанам с общим счетом 0:5. А ведь в составе были основной голкипер "Спартака" Александр Максименко, лучший бомбардир чемпионата России в недавнем прошлом Федор Чалов (ЦСКА), а также Тюкавин и Захарян.

Неудивительно, что после таких результатов главный тренер первой сборной Станислав Черчесов честно признался: пока эти ребята не готовы играть за национальную команду.

Ринат Билялетдинов: Россияне, может, и техничнее датчан, но как команда они сильнее. Мы очень уязвимы

- У нас есть два месяца, чтобы посмотреть, кто на что готов и кто себя проявит. Если говорить конкретно, то пока все эти ребята не готовы играть против взрослых сборных, - сказал Черчесов в эфире телеканала "Матч ТВ".

Почему наша молодежь столь нестабильна - на этот вопрос "РГ" попытался ответить бывший наставник столичного "Локомотива" и казанского "Рубина", мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Ринат Саярович Билялетдинов.

Как так выходит, что молодые ребята блистают в последнее время в Премьер-лиге, а на чемпионате Европы провалились?

Ринат Билялетдинов: Уровень сопротивления у нас такой. На фоне кого блистает наша молодежь в чемпионате страны? И здесь, кстати, неважно, речь идет об опытном футболисте или юниоре. Когда соперник выше классом, естественно, сложнее себя проявить. Да, у нас есть динамовская молодежь, которая в последнее время радует глаз. Есть ребята из ЦСКА, "Рубина". Но как команда мы достаточно уязвимы.

Почему?

Ринат Билялетдинов: Здесь много причин. И, кстати, все эти вещи взаимосвязаны. Просто надо смотреть глубже. Думаете, мы случайно выиграли только один матч еврокубковой осенью? Конечно, нет. На мой взгляд, главная проблема - отсутствие командной модели, игровых конструкций. Говоря простым языком: чтобы футболисты четко понимали, что им нужно делать в атаке, защите, средней линии. Я смотрел все три матча молодежки на чемпионате Европы. Они сильнее нас как команда. Может, индивидуально мы в чем-то превосходим тех же датчан, но как команда, как единое целое - они лучше. Да, за счет мастерства разгромили исландцев, пока были свежие ноги. А как дело дошло до более серьезного уровня сопротивления, так сразу начались проблемы.

С Францией еще более-менее понятно, но неужели мы настолько слабее Дании?

Ринат Билялетдинов: Казалось бы, такая же северная страна, как и мы, а играть с ними не получается. Причем ведь не первый год такое происходит. Что на молодежном, что на взрослом уровне - с Данией всегда сложно. Знаете, какой еще момент: они ведь не по схемам работают. Вот возьмите просто и посмотрите запись матча. И просто обратите внимание, как они работают с мячом, как располагаются на поле. Мне как специалисту разница очевидна.

Тем временем

Сегодня состоятся первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. Главным блюдом станет противостояние "Реала" и "Ливерпуля". Напомним, что эти команды играли в финале турнира в 2018 году: победу тогда одержали мадридцы (3:1). В параллельной встрече в Англии "Манчестер Сити" примет дортмундскую "Боруссию".