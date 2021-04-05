Почему смартфон нагревается при работе? Пять главных причин

По умолчанию рабочая температура смартфона не должна превышать 45 градусов. Во всяком случае, так считают в компании Huawei. Если смартфон нагрелся сильнее, то пользоваться им будет дискомфортно.

Почему смартфон может слишком сильно нагреваться во время работы? На температуру могут оказывать влияние самые разные факторы. Вот пять причин, по которым смартфон может обжигать руки.

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1. Использование "прожорливых" приложений. Это может быть камера, приложение для видеосвязи, требовательная к ресурсам игра. Если корпус устройства нагрелся слишком сильно, лучше закрыть приложение и отложить смартфон в сторону, сняв чехол - так он остынет быстрее.

Только не стоит класть смартфон в холодильник или морозилку - там на его внутренние части может попасть конденсат, а это грозит дорогостоящим ремонтом или выходом из строя раньше срока.

2. Слишком толстый чехол, препятствующий отводу тепла, также оказывает влияние на температуру устройства. Если излишнее тепло не может выйти через предусмотренные производителем места (например, это может быть задняя стенка), то ему приходится искать другие пути. В результате может перегреться матрица дисплея или другие узлы, что также повлияет на долговечность работы.

3. Если смартфон нагревается и, возможно, слишком быстро разряжается даже когда просто лежит на столе, это может быть обусловлено влиянием вредоносных приложений. В этом случае имеет смысл просканировать смартфон при помощи антивируса, но такой метод не действует всегда. Во многих случаях помогает сохранения важных данных и полный сброс к заводским настройкам.

4. Помимо вирусов, вызывать повышенный разряд аккумулятора могут вызывать работающие в фоновом режиме. Это могут быть различные "очистители памяти", "мониторы батареи" и даже антивирусы. Тем, кто не устанавливает приложения в обход Google Play, пользоваться антивирусами ни к чему (разве что только проверенными приложениями против фишинга, то есть предупреждающими о поддельных сайтах в Сети). А менеджеры памяти и "экономщики батареи" в большинстве своем абсолютно бесполезны. Имеет смысл изучить список приложений и избавиться от подозрительных и давно не используемых программ.

5. А вот нагрев при зарядке - совершенно нормальное явление, которого бояться не надо. Однако эксперты не рекомендуют одновременно заряжать аппарат и запускать ресурсоемкие приложения вроде трехмерных игр-стрелялок или гонок. При таком сценарии аккумулятор, во-первых, будет греться еще сильнее, а во-вторых, тепла добавит процессор. Все это не лучшим образом влияет на срок работы девайса. Например, аккумулятор в таком режиме вынужден заряжаться и разряжаться одновременно - это приводит к его преждевременному износу. Ну и длительный перегрев, как говорилось выше, отнюдь не полезен.