Подешевеет ли бензин, если начнут снижаться цены на нефть

Увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ и возможное снижение из-за этого котировок барреля может стабилизировать стоимость топлива в опте и даже немного сбить биржевые котировки. Но из этого не вытекает, что цена бензина должна упасть и на АЗС тоже.

В минэнерго "РГ" подтвердили, что перебоев с поставками топлива в весенний период сезонного роста спроса на внутреннем рынке не будет. Объемы производства постепенно растут, и сейчас их уровень держится выше уровня 2019 года. Объем накопленных запасов составляет около 1,7 млн тонн. Также с весеннего периода были перенесены ремонты на ряде нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), сообщили в пресс-службе ведомства.

Но цены на АЗС пока не реагируют на эти меры и избыток предложения на внутреннем рынке, их рост продолжается уже четыре месяца подряд. С 21 декабря к началу апреля средние цены на марку АИ-92 выросли с 43,23 до 44,76 рубля за литр (3,5%), АИ-95 - с 46,98 до 48,35 рубля за литр (2,9%), а АИ-98 - с 53,41 до 54,95 рубля за литр (2,9%). Дизельное топливо подорожало с 48,68 до 49,42 рубля за литр (1,5%).

По мнению экспертов, основное давление на топливные цены оказал не недостаток бензина на внутреннем рынке, а рост нефтяных котировок при одновременном ослаблении рубля, а также увеличение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль после изменения с начала года формулы демпфирующего механизма.

Скорректированный демпфирующий механизм заработает с мая этого года. Но, как неоднократно подчеркивали в минэнерго, демпфер работает в обе стороны, поэтому вслед за нефтяными котировками розничные цены на бензин едва ли двинутся.

"Цены на бензин (и дизельное топливо) на оптовом рынке в апреле-мае могут снизиться", - говорит замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Но влиять на них будут не нефтяные котировки в долларовом выражении, а налоговый режим. Здесь оптимизм вселяет решение привести изначально завышенную условную цену в демпфирующем механизме к реалиям рынка. В результате в рознице можно ожидать стабилизации цен, уточнил Фролов.

Корректировка демпфера позволит стабилизировать розничные цены на бензин

По мнению директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василия Тануркова, цены на бензин в России в большой степени зависят от курса доллара, то есть о снижении напряженности на внутреннем рынке моторного топлива в случае падения цен на нефть можно будет говорить лишь при прочих равных - как минимум неизменном курсе доллара.