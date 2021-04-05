Подписан закон, уточняющий условия для возбуждения дел о сбыте наркотиков

Подтвержденный факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения не может служить основанием для возбуждения уголовного дела о сбыте наркотических веществ. Уточнение оснований для возбуждения дел о наркосбыте предусмотрено законом, который в понедельник подписал президент России Владимир Путин.

Законодательные изменения вносятся в статью 140 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) России. Отмечается, что изменения направлены на "исключение фактов необоснованного возбуждения уголовных дел по статьям 228.1 и 228.4 УК РФ".

Согласно новому закону, сам факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения, равно как и обнаружение в теле человека наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов не может служить основанием для возбуждения уголовных дел о преступлениях по статьям "Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, …".

Для возбуждения дел по этим составам необходимы достаточные данные, указывающие на факт передачи наркотиков другим лицам.