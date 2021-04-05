Пользователям рассказали о новой опасности WhatsApp

В WhatsApp распространяется новая мошенническая схема, целью которой является взлом аккаунтов. Она является особенно опасной, поскольку в ней задействованы учетные записи из "ближнего круга" жертвы.

Взлом состоит из двух шагов. Вначале жертва получает SMS с кодом авторизации и ссылкой, а следом - сообщение от человека из списка контактов с просьбой прислать этот самый код из SMS. Если жертва попадется на уловку и сообщит код, то ее учетная запись также будет взломана.

При этом в сообщении с кодом отдельно подчеркивается, что сообщать его нельзя никому.

Взлом аккаунта человека из списка контактов, как пишет Gizchina, работает по одному и тому же методу. Для входа в WhatsApp не нужен адрес электронной почты или пароль - мессенджер отправляет одноразовый пароль на номер телефона и проверяет личность владельца. Если кто-то еще узнает этот код, он сможет получить доступ к учетной записи и использовать ее для мошенничества в отношении людей из списка контактов.

Эксперты рекомендуют в том случае, если человек получил просьбу прислать одноразовый код авторизации, связаться с владельцем аккаунта и сообщить ему, что его WhatsApp взломали. От него потребуется войти в его учетную запись, после чего на устройстве злоумышленников сессия будет прекращена. Кроме того, необходимо включить двухфакторную аутентификацию - помимо одноразового пароля, для входя в аккаунт нужно будет ввести персональный код.