Португалия смягчает ограничения из-за COVID-19

Власти Португалии объявили о втором этапе смягчения ограничительных мер, установленных по стране на фоне пандемии коронавируса. С понедельника португальцам вновь станут доступны рестораны, музеи и казино. Премьер-министр Антониу Кошта заявил, что также будет снят запрет на перемещение граждан между областями страны.

Тем временем, согласно последним данным местного министерства здравоохранения, за последние сутки в Португалии было зафиксировано 193 новых случая заражения COVID-19 и 4 смерти.

Помимо культурных объектов, вроде музеев и археологических памятников, публике станут доступны крупные торговые центры, а также магазины площадью меньше 200 квадратных метров. Также откроются спортивные центры и залы, а также уличные ярмарки и рынки.

Как уточняет португальское издание Jornal de Negocios, в постановлении правительства расписан довольно широкий перечень социальных и торговых объектов, а также услуг, которые смогут вернуться к прежнему формату своей деятельности. В частности, откроют казино и табачные лавки, ветеринарные медицинские центры, магазины цветов и сельскохозяйственной техники. Фактически, снятие этих ограничительных мер вернет португальцев к привычной жизни, которую они вели до наступления пандемии коронавируса.