С 2006 года действует "дачная амнистия", которой воспользовались более 14 млн заявителей, чаще всего - из Дагестана, Татарстана, Иркутской и Волгоградской областей, а также Красноярского края. Однако многие хозяева домов, дач и участков по-прежнему не могут оформить свою недвижимость.

Остается нерешенным вопрос оформления прав наследников на земельные участки, которые были предоставлены когда-то для постоянного пользования. Например, если кому-то был дан в постоянное пользование огород, то, несмотря на его использование на протяжении десятков лет, он не перейдет по наследству ни детям, ни внукам огородника. Его нужно приобретать у органов власти на общих основаниях. Законопроект должен решить эту проблему. "Росреестр предлагает признать права собственности граждан на земельные участки в силу закона. Таким образом, все права граждан постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения в силу закона будут признаваться правом собственности независимо от вида их разрешенного использования", - отмечает статс-секретарь - замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Введение в гражданский оборот земельных участков, предоставленных гражданам на праве постоянного бессрочного пользования - важная новелла, говорит первый зампред Московской областной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. "Предлагается включать такие участки в состав наследственной массы. Иными словами, для того, чтобы сохранить участок, на который выдано только свидетельство старого образца о праве постоянного бессрочного пользования, наследодатель будет вправе как оформить его в собственность, так и просто указать в завещании, а если завещание не было составлено, наследники будут определены по закону аналогично наследованию любой другой недвижимости", - уточняет он.

Нередко сложности с оформлением недвижимости связаны с тем, что у хозяев свидетельства на землю и другие документы старого образца, говорит Бутовецкий. Законопроект позволит решить проблему легализации и оформления жилья, построенного в советские годы. "Проблема - в отсутствии необходимых документов как на сами дома, так и на участки под ними и, соответственно, в невозможности оформить одно без другого. Эти дома могут числиться учтенными в старых документах колхозного учета, похозяйственного учета бывших поселковых советов, в учетных документах бывших БТИ (бюро технической инвентаризации "РГ"). Однако этого недостаточно для внесудебного и простого оформления прав. Законопроект предлагает комплексное решение вопроса: в упрощенном порядке оформить права на жилые дома, построенные в советский период, и земельные участки под ними в собственность бесплатно", - пояснил Бутовецкий.

Огород, которым пользовались десятки лет, сейчас не переходит ни детям, ни внукам, его нужно приобретать на общих основаниях

Воспользоваться таким упрощенным порядком можно будет, если жилой дом был построен до мая 1998 года (до вступления в силу первого Градостроительного кодекса РФ), находится в границах населенного пункта и расположен на государственной или муниципальной земле.

Для этого хозяева должны будут подать заявление в орган местного самоуправления о предоставлении участка под существующим домом и приложить любой документ, подтверждающий факт владения строением. Это могут быть документы о выделении земли, об уплате коммунальных услуг, о проведении государственного технического учета или технической инвентаризации. Возможны и другие документы, их перечень вправе определить региональные власти.

Регистрировать права собственности предлагается одновременно и на земельный участок, и на жилой дом - по заявлению органа власти или органа местного самоуправления, предоставившего участок. Сейчас владельцам таких домов зачастую приходится отстаивать свои права на недвижимость в суде. Это долго, неудобно и накладно. В сопроводительных документах к законопроекту подчеркивается, что земельные участки не будут предоставляться бесплатно, если на них возведен самострой.

Кроме того, Росреестр предлагает сделать "дачную амнистию", которая пока должна завершиться в 2026 году, бессрочной. Сейчас в ее рамках действует упрощенный порядок оформления прав на участки, дачные и садовые дома, гаражи и хозпостройки. При таком порядке не требуются разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

Введенный же в 2018 году уведомительный порядок строительства жилых домов предусматривает встречный ответ уполномоченного органа. Заявителю должны выдать уведомление о соответствии или несоответствии, что, по сути, приравнивается гражданами к получению разрешения на строительство, отмечают в ведомстве.

Для устранения лишних административных барьеров предлагается исключить уведомительный порядок строительства таких домов, это позволит оформлять строения по декларации без ограничения срока действия.

"Росреестр предлагает исключить из закона об общих принципах организации местного самоуправления требование о направлении застрой­щиком (владельцем участка) в местную администрацию уведомления о начале и об окончании строительства. А администрация, соответственно, не будет выдавать уведомления о соответствии или несоответствии построенного объекта недвижимости градостроительным нормам. Таким образом, "дачная амнистия" будет продлена бессрочно в случае принятия поправок", - указывает Чаплин.

"Дачной амнистией" воспользовались более 14 млн человек. Фото: Александр Корольков

Есть нововведения, которые касаются и многоквартирных домов. Так, законопроект предлагает образовывать земельные участки под ними не только путем подготовки проекта межевания территории, но и на основании схемы расположения на кадастровом плане территории, подготовленной с соблюдением процедуры общественных обсуждений. Это позволит ускорить процесс оформления земли под домами - прежде всего, для защиты жилищных прав граждан на придомовые территории, подчеркивают в Росреестре.

Прямая речь

Юлия Рамзенкова, член Ассоциации юристов России:

- Инициативная важная и своевременная. Много таких случаев, когда у людей совсем старые документы на землю. При достаточности имеющегося комплекта граждане обращались за защитой нарушенного права в суд, что для многих достаточно затратно, учитывая стоимость юридических услуг, и не всегда заканчивается положительным результатом в отсутствие подготовки к судебному разбирательству или неквалифицированной помощи.

В ряде случаев граждане осуществляли повторный сбор документов и также не всегда успешно. При этом наследники в таких ситуациях могли рассчитывать только на судебное признание за ними права. Понятная и прозрачная процедура внесудебного оформления с посильной оплатой пошлин сняла бы нагрузку на суды и упорядочила бы земельные отношения.

Подготовил Владислав Куликов