Правительство внесло в Госдуму поправки в Уголовный кодекс. Согласно им будет увеличена ответственность водителей, которые уже имеют судимость за нетрезвое вождение и снова сели за руль в состоянии опьянения.

Речь идет о поправках в статью 264.1 Уголовного кодекса. В ней появится вторая часть. Согласно этой новелле привлекаться к ответственности будут те, кого уже судили по этой статье, а также те, кто в нетрезвом виде совершил ДТП с пострадавшими или погибшими. Если имеющий судимость по этим статьям снова попадется в нетрезвом виде за рулем, ему будет грозить штраф от 300 до 500 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничение или лишение свободы до 3 лет. И все это с запрещением заниматься 6 лет определенной деятельностью. То есть по отбытии наказания они не смогут сесть за руль все эти годы.

Напомним, что впервые попавшийся за рулем в нетрезвом виде водитель или отказавшийся от медосвидетельствования, будет лишен прав на срок от полутора до двух лет со штрафом 30 тысяч рублей по КоАП РФ. За повторное попадание в нетрезвом виде в руки инспекторов он уже получит судимость по уголовной статье, предусматривающей наказание от штрафа 200 тысяч рублей до реального срока заключения до 2 лет.

А если он снова попался в нетрезвом виде? Ему грозит та же статья. Причем наш гуманный суд только в единичных случаях дает реальный срок.

Для примера: в Калининградской области один гражданин совершил 14 преступлений, предусмотренных статьей 264.1, за которые был осужден четыре раза. В Астраханской области гражданин К. с 2016 по 2018 год был трижды привлечен к уголовной ответственности по статье 264.1. На территории Белгородской области гражданин К. совершил в 2017 году четыре преступления. Во всех этих случаях в качестве основного наказания назначались обязательные работы.

Повторное нетрезвое вождение не считается тяжким преступлением. Реальные сроки за это не назначают

Новая статья должна исправить эту несправедливость. Впрочем, эксперты сомневаются, что она остановит повторное нетрезвое вождение. Ведь перед тем, как сесть пьяным за руль, такие маргиналы не изучают Уголовный кодекс. Более строгое наказание их не остановит. Нужны другие меры, которые будут применяться до того, как подобный гражданин получил судимость. Например, конфискация автомобиля за повторное управление в нетрезвом виде.

Как считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, эффекта эта поправка не даст.

- Поскольку это деяние относится к разряду преступлений небольшой тяжести, реальный срок лишения свободы судьи не дают, - говорит депутат. - Лучше вернуться к уже принятом в первом чтении законопроекту о денежном залоге, равному штрафу за возврат машины при пьяном вождении. Это реальная мотивация для водителей, поскольку только 30 процентов платят штраф 30 тысяч рублей, отделываясь лишь лишением прав.

Напомним, что сейчас в связи со вступлением в силу новых правил выдачи водительских удостоверений лишенный прав за управление в нетрезвом виде водитель не сможет получить права обратно, пока не выполнит все условия для их возврата. В том числе, пока не уплатит штраф 30 тысяч рублей.