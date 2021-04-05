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Текст:   Кира Латухина 
17:08 05.04.2021

Президент подписал закон о "гаражной амнистии"

Обладатели гаражей наконец смогут полноценно распоряжаться этим имуществом. Президент подписал закон о "гаражной амнистии".
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В документе прописан механизм предоставления гражданам участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса - до 30 декабря 2004 года.

Исаев: "Гаражная амнистия" должна быть такой же эффективной, как и "дачная"

Получить право собственности на гараж и участок можно будет всего лишь по одному заявлению. Закон вступит в силу с сентября. Гаражей-"ракушек" новые меры не касаются.

До 1 сентября 2026 года пользователи гаражей, их наследники или покупатели гаража получат право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка под гаражом.

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