Президент подписал закон о госзащите борцов с терроризмом

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении круга лиц, подлежащих государственной защите.

В обновленный перечень войдут представители силовых и правоохранительных ведомств, а также спецслужб.

Правом на госзащиту, согласно документу, будут наделены госслужащие Вооруженных сил РФ, принимавшие участие в борьбе с терроризмом.

Аналогичное право получат госслужащие органов внешней разведки, участвовавшие в спецоперациях. А также - сотрудники войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), которые принимают участие в осуществлении охраны общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. Поясняется, что такое право возникнет "при наличии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье, имущество в связи со служебной деятельностью".

До вступления в силу нового закона госзащите подлежат только сотрудники центрального аппарата Росгвардии, в то время как реальные угрозы, как поясняли в Госдуме, в последнее время стали получать рядовые бойцы, которые поддерживали правопорядок во время незаконных акций.

Изменения должны установить единую систему защиты федеральных государственных служащих, участвующих в борьбе с терроризмом в спецоперациях или выполняющих специальные функции по обеспечению безопасности.