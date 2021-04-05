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05.04.2021 16:14
Рубрика: Экономика

Президент подписал закон о штрафах за нарушения ведения реестра турагентов

Текст: Евгений Гайва
Туроператоры будут нести административную ответственность за невнесение сведений о турагенте в единый федеральный реестр турагентов. Новые нормы включены в КоАП. Закон подписал президент Владимир Путин.
Фото: Мустафа Далпальта / РИА Новости Фото: Мустафа Далпальта / РИА Новости
Фото: Мустафа Далпальта / РИА Новости

Реестр турагентов и субагентов начнет действовать с 1 января 2022 г. Новые штрафы будут действовать с 1 июля 2022 г.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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Вносить сведения о турагентах будут туроператоры. Сделать это они должны в течение 180 дней после вступления в силу норм и реестре. Если туроператор не внесет сведения о турагенте в нужный срок или внесет их неправильно, то заплатит штраф. Для должностных лиц установлены штрафы в размере от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей.

За невнесение сведений о субагенте или внесение сведений с нарушениями оштрафуют турагента. Для должностных лиц штрафы составляют от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей.

В свою очередь, осуществление турагентской деятельности лицом, сведения о котором отсутствуют в реестре турагентов, влечет наложение штрафа на граждан в размере от пяти до 15 тысяч рублей, на должностных лиц - от 10 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей.

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Если турагент осуществляет деятельность по продвижению и реализации туристского продукта при отсутствии в реестре турагентов сведений о заключении между турагентом и туроператором, сформировавшим туристский продукт, договора на продвижение и реализацию туристского продукта, сформированного туроператором, его также могут оштрафовать. Для должностных лиц установлены штрафы - от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей.

Также установлены штрафы за передачу исполнения поручения туроператора на продвижение и реализацию турпродукта при отсутствии права на такую передачу, деятельности субагентов без присутствия в реестре данных о договоре между ним и турагентом.

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