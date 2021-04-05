Президент сможет назначать гражданских лиц на высшие офицерские должности

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий единый порядок назначения главой государства граждан, не являющихся военнослужащими, на высшие офицерские должности в силовых структурах.

Новый закон потребовался, так как в нормативной базе по этому вопросу отсутствовала определенность. Назначение гражданских лиц на должности заместителей министра обороны и на другие должности высших офицеров в Минобороны России осуществлялось президентом на основании отдельных указов. Аналогично происходило и в других силовых ведомствах. "Отсутствие единого порядка назначения и снятия с таких должностей гражданских лиц выводило их из номенклатуры, а также сужало полномочия президента", - отмечалось в пояснительной записке к проекту закона, когда он вносился в Госдуму.

Кроме того, авторы законодательной инициативы указывали на тот факт, что назначение гражданских лиц на должности высших офицеров не являлось правовым основанием для частичного приобретения ими статуса военнослужащих. Как следствие, не влекло за собой обязательств со стороны государства по предоставлению им социальных гарантий, установленных для военнослужащих и членов их семей.

Отмечается, что деятельность назначенных президентом на офицерские должности гражданских лиц будет регулироваться законодательством о государственной гражданской службе и трудовым законодательством.