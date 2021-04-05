Призы фестиваля "Дубль Дв@"

Гран-при лучшему полнометражному фильму

Присуждается решением жюри.

Приз за лучшую режиссерскую работу

Присуждается решением жюри.

Приз за лучшую женскую роль

Присуждается решением жюри с учетом голосования зрителей.

Приз за лучшую мужскую роль

Присуждается решением жюри с учетом голосования зрителей.

Приз за лучший короткометражный фильм

Лауреат определяется решением молодежного жюри студентов ГИТИСа.

Приз зрительских симпатий

Лауреат определяется голосованием зрителей. Просмотрев спектакль, вы можете его оценить по десятибалльной шкале, нажав одну из десяти звездочек под экраном плеера (где первая звездочка означает низшую оценку, десятая - высшую). Голосовать за каждый фильм (спектакль) можно только один раз и только в день его показа.

Приз лучшему театральному спектаклю

Присуждается решением молодежного жюри студентов ГИТИСа с учетом голосования зрителей.

Почетный приз за выдающийся вклад в российское киноискусство

Его лауреатами уже были режиссеры Сергей Соловьев, Александр Митта, Глеб Панфилов, Владимир Меньшов, Александр Прошкин, Марк Захаров, актрисы Вера Алентова, Инна Чурикова, композитор Максим Дунаевский.

Лауреат этого года - народная артистка СССР Людмила Чурсина.

Призы авторам лучших зрительских рецензий

Лауреаты определяются:

а) голосованием зрителей-читателей,

б) решением редакционного жюри "РГ".

Призы партнеров

Свой приз на фестивале "Дубль дв@" учредил международный фестиваль-практикум "Кинопроба" (Екатеринбург).