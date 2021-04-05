Проценко возглавил один из штабов ралли "Шелковый Путь"

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко возглавил штаб по ведению и контролю ковидного протокола ралли "Шелковый Путь", информирует пресс-служба гонки.

Как признаются организаторы гонки, приглашение Проценко - один из важных шагов в концепции эпидемиологической безопасности соревнований и в организации проведения соревнований в непростых эпидемиологических условиях.

Сам Проценко отметил, что он рад привлечению к столь большой и опытной международной команде. "Буду помогать в организации процесса безопасности участников гонки", - подчеркнул врач.

Напомним, что ралли-рейд "Шелковый Путь" пройдет с 1 по 11 июля в России и Монголии.