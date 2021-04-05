Проект: Сообщать об увольнениях работодатели по-прежнему будут онлайн

Размещать информацию о планируемых сокращениях сотрудников на портале "Работа в России" работодателей обяжут до 31 июля 2021 год. Проект постановления правительства об этом размещен для общественного обсуждения на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, во втором квартале этого года руководители организаций и индивидуальные предприниматели по-прежнему должны подавать сведения о предстоящих увольнениях централизованно и в электронном виде. Помимо этого им необходимо сообщать о работниках, переведенных на удаленную или неполную занятость, а также уровне задолженности по зарплате. Для этого на портале "Работа в России" создан раздел "Работодателям".

Впервые через него отчитываться о планируемых изменениях в оргштатной структуре предприятий они начали с апреля прошлого года. Как пояснили в Минтруде, временные правила приняты для повышения оперативности мониторинга занятости. На основании полученных данных о высвобождении работников и численности безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, разрабатываются оперативные меры по поддержке рынка труда.

Как следует из пояснительной записки к документу, ситуация с занятостью остается напряженной. ‎По состоянию на 1 марта 2021 года численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 2,2 млн человек. На 28 марта 2021 года предполагалось к увольнению 108 736 работников, еще 64 тысячи находились в отпусках без сохранения заработной платы, 108 тысяч - в простое, 303 тысячи работали неполный рабочий день.