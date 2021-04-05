Пушилин: Шанс на политическое урегулирование конфликта в Донбассе крайне мал

В руководстве непризнанной Донецкой народной республики считают, что у Киева все готово для начала полномасштабной атаки на Донбасс. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Физические возможности такие со стороны Украины есть, технические тоже. У Украины для этого все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим", - заявил Пушилин.

Глава ДНР отдельно добавил, что в республике готовы к любому развитию событий. "Судя из действий Киева, такой шанс крайне мал. ДНР, равно как и ЛНР, делала и продолжает делать максимум возможного, чтобы конфликт был разрешен именно политическим способом. Увы, Киев настроен совершенно в ином направлении... Ложь, манипуляция - это все, что мы видим сейчас со стороны Украины. В таких условиях шанс на политическое урегулирование ничтожно мал, если не сказать, что равен нулю", - добавил глава ДНР.