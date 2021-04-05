Путин и Пашинян обсудят Нагорный Карабах и интеграцию

В среду, 7 апреля, в Москве пройдут переговоры президента России и премьер-министра Армении. Никол Пашинян будет в России с рабочим визитом.

Лидеры рассмотрят реализацию трехсторонних заявлений по Нагорному Карабаху и дальнейшие шаги по решению проблем региона, в частности в контексте восстановления экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, Владимир Путин и Никол Пашинян обсудят вопросы развития двустороннего стратегического парт­нерства и союзничества, а также перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.