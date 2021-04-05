Нужно помочь малому бизнесу в АПК - сделать кредиты доступнее, сейчас слишком много бюрократии. Об этом заявил президент на встрече с главой минсельхоза в Кремле. В прошлом году впервые российский аграрный экспорт превысил импорт, и Владимир Путин указал поддерживать экспорт с высокой добавленной стоимостью.

Речь зашла о мерах господдержки. Наиболее востребованным остается льготное кредитование, сообщил Дмитрий Патрушев. В 2020 году объем договоров превысил триллион рублей. Поддержка малого бизнеса в АПК в 2020 году составила 20 процентов от всего объема помощи аграриям. "Нужно чтобы и кредиты были доступными для них. Там столько бюрократии, что не добраться..." - заметил Путин. "Они теперь обращаются в банк и им не надо собирать документы для того, чтобы получить этот субсидированный кредит, им стало проще. И сейчас мы, конечно, цифровизовывать будем... можно будет вообще онлайн получать", - ответил министр.

Аграрии в 2020 году собрали 133,5 млн тонн зерна - на 12 процентов больше, чем в среднем за пять лет. Посевная идет уже в Северо-Кавказском, Центральном и Южном федеральном округах. "Рассчитываем на то, что индикатор госпрограммы выполним", - заверил министр. Правда, есть проблема: в прошлом году почти не привлекали на работу иностранцев - помогли студенты, безработные, но сейчас потребность в рабочих из-за рубежа будет.

Президент заметил, что сократились посевные площади по сахарной свекле. Собеседник пояснил, что сознательно: в 2019 году собрали много, цены упали, снизилась рентабельность. Но в этом году объемы увеличат. Патрушев отметил рост цен на минеральные удобрения. Идут совещания, чтобы обеспечить ими в полном объеме аграриев в посевную. "Собирались и на уровне руководства правительства, обсуждали. Но думаю, что справимся", - считает он. "Дефицита удобрений не прогнозируется... Надеюсь, что в 2021 году мы достигнем показателя 55 кг на один гектар пашни. Это выше, чем в прошлом году", - сообщил министр. При этом правильный объем удобрений - 80 кг на гектар. "Надеюсь, что мы к 2025 году сможем такой объем уже вносить", - спрогнозировал он.

Это позволит увеличить товарную массу продукции - а это стратегическая цель всего АПК. Один из главных инструментов - ввод неиспользуемых сельхозземель. Доработанный проект госпрограммы внесен в правительство, идет диалог с минфином, и Патрушев уверен: договориться получится. Госпрограмма должна заработать с 2022 года.

Обсудили и экспорт. "Очень важно на внешних рынках не упустить уже завоеванную сильную позицию", - считает Патрушев. Объем внешней торговли в 2020 году вырос почти на 20 процентов и составил 30,7 млрд долларов. Впервые в 2020 году российский аграрный экспорт превысил импорт.

Аграрии в 2020 году собрали 133,5 млн тонн зерна - на 12 процентов больше, чем в среднем за пять лет

"Мы стали нетто-экспортерами продовольствия. Это вообще впервые, такого не было еще ни в Советском Союзе, как я понимаю, ни у нас", - сообщил министр. "Не было никогда", - подтвердил Путин. "Нужно поддерживать экспорт с высокой добавленной стоимостью", - указал президент. "Да, мы будем это делать, будем переориентировать направления поддержки", - ответил собеседник.

Официально

Владимир Путин выступит с ежегодным Посланием Федеральному Cобранию в среду, 21 апреля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Место проведения мероприятия будет объявлено позже. "Послание будет очным. Остальные детали сейчас прорабатываются", - сообщил Песков.