Новости

Новую разновидность британского штамма коронавируса выявили в Румынии 20:11
В Ростове полицейские спасли жильцов горящего дома 20:08
Британцам не разрешат покидать королевство для турпоездок до 17 мая 20:00
Москалькова: К ЕСПЧ есть вопросы в связи с политической ангажированностью 19:45
Президенты России и Аргентины обсудили продолжение поставок "Спутник V" 19:37
В Кингисеппе ищут убийцу, стрелявшего в 10-летнего мальчика 19:25
Медизделия будут регистрировать по стандартам ЕАЭС 19:20
В ВОЗ рекомендовали больным COVID-19 ограничить контакты с животными 19:19
Эрдоган раскритиковал письма экс-адмиралов в защиту конвенции Монтре 19:14
Москалькова предложила не лишать единственного жилья из-за долгов банкам 19:11
Новые трещины с лавой появились у проснувшегося вулкана в Исландии 19:10
В Москве два человека пострадали в ДТП с трактором 19:09
Федерация бокса России выразила соболезнования в связи со смертью Гендлина 18:48
Цены на нефть опустились ниже 63 долларов за баррель 18:30
Работодателю вернут страховые взносы в случае прекращения банкротства 18:28
Поставки белорусских нефтепродуктов через порты РФ превысили планируемый объем 18:28
В Рязани мальчик погиб от удара током на крыше поезда 18:15
Сиквел "Последнего богатыря" вошел в топ-20 успешных премьер мира 17:58
В Пскове власти возмутились концертом Клавы Коки и Niletto 17:57
Умер спортивный комментатор Владимир Гендлин 17:44
Путин подписал закон о возможности смягчать штрафы в регионах 17:25
В Twitter рассказали о переговорах с Роскомнадзором 17:24
Президент сможет назначать гражданских лиц на высшие офицерские должности 17:21
Путин подписал закон о новых правилах госзакупок 17:07
В Петербурге перепрофилируют больницы в случае третьей волны COVID-19 17:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
7 апреля в "РГ" пройдет круглый стол "За спорт! За здоровье! За нацию!"
7 апреля в "РГ" пройдет круглый стол "За спорт! За здоровье! За нацию!"
В Минобороны рассказали, кто не встанет в солдатский строй
В Минобороны рассказали, кто не встанет в солдатский строй
Аналитики предсказали рост ставок по вкладам
Аналитики предсказали рост ставок по вкладам
05.04.2021 19:04
Рубрика: Власть

Ставка для фермера

Владимир Путин обсудил с главой минсельхоза доступность кредитов и поддержку экспорта
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 72(8423)
Нужно помочь малому бизнесу в АПК - сделать кредиты доступнее, сейчас слишком много бюрократии. Об этом заявил президент на встрече с главой минсельхоза в Кремле. В прошлом году впервые российский аграрный экспорт превысил импорт, и Владимир Путин указал поддерживать экспорт с высокой добавленной стоимостью.
Дмитрий Патрушев рассказал Владимиру Путину о ситуации в АПК. Фото: РИА Новости Дмитрий Патрушев рассказал Владимиру Путину о ситуации в АПК. Фото: РИА Новости
Дмитрий Патрушев рассказал Владимиру Путину о ситуации в АПК. Фото: РИА Новости

Речь зашла о мерах господдержки. Наиболее востребованным остается льготное кредитование, сообщил Дмитрий Патрушев. В 2020 году объем договоров превысил триллион рублей. Поддержка малого бизнеса в АПК в 2020 году составила 20 процентов от всего объема помощи аграриям. "Нужно чтобы и кредиты были доступными для них. Там столько бюрократии, что не добраться..." - заметил Путин. "Они теперь обращаются в банк и им не надо собирать документы для того, чтобы получить этот субсидированный кредит, им стало проще. И сейчас мы, конечно, цифровизовывать будем... можно будет вообще онлайн получать", - ответил министр.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Минсельхоз начал рассчитывать "плавающую" пошлину на экспорт зерна

Аграрии в 2020 году собрали 133,5 млн тонн зерна - на 12 процентов больше, чем в среднем за пять лет. Посевная идет уже в Северо-Кавказском, Центральном и Южном федеральном округах. "Рассчитываем на то, что индикатор госпрограммы выполним", - заверил министр. Правда, есть проблема: в прошлом году почти не привлекали на работу иностранцев - помогли студенты, безработные, но сейчас потребность в рабочих из-за рубежа будет.

Президент заметил, что сократились посевные площади по сахарной свекле. Собеседник пояснил, что сознательно: в 2019 году собрали много, цены упали, снизилась рентабельность. Но в этом году объемы увеличат. Патрушев отметил рост цен на минеральные удобрения. Идут совещания, чтобы обеспечить ими в полном объеме аграриев в посевную. "Собирались и на уровне руководства правительства, обсуждали. Но думаю, что справимся", - считает он. "Дефицита удобрений не прогнозируется... Надеюсь, что в 2021 году мы достигнем показателя 55 кг на один гектар пашни. Это выше, чем в прошлом году", - сообщил министр. При этом правильный объем удобрений - 80 кг на гектар. "Надеюсь, что мы к 2025 году сможем такой объем уже вносить", - спрогнозировал он.

Это позволит увеличить товарную массу продукции - а это стратегическая цель всего АПК. Один из главных инструментов - ввод неиспользуемых сельхозземель. Доработанный проект госпрограммы внесен в правительство, идет диалог с минфином, и Патрушев уверен: договориться получится. Госпрограмма должна заработать с 2022 года.

Обсудили и экспорт. "Очень важно на внешних рынках не упустить уже завоеванную сильную позицию", - считает Патрушев. Объем внешней торговли в 2020 году вырос почти на 20 процентов и составил 30,7 млрд долларов. Впервые в 2020 году российский аграрный экспорт превысил импорт.

Аграрии в 2020 году собрали 133,5 млн тонн зерна - на 12 процентов больше, чем в среднем за пять лет

"Мы стали нетто-экспортерами продовольствия. Это вообще впервые, такого не было еще ни в Советском Союзе, как я понимаю, ни у нас", - сообщил министр. "Не было никогда", - подтвердил Путин. "Нужно поддерживать экспорт с высокой добавленной стоимостью", - указал президент. "Да, мы будем это делать, будем переориентировать направления поддержки", - ответил собеседник.

Официально

Владимир Путин выступит с ежегодным Посланием Федеральному Cобранию в среду, 21 апреля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Место проведения мероприятия будет объявлено позже. "Послание будет очным. Остальные детали сейчас прорабатываются", - сообщил Песков.

Власть Работа власти Экономика АПК Экономика Бизнес Малый бизнес Президент Правительство Минсельхоз Господдержка малого бизнеса

Главное сегодня

В Кремле сообщили формат Послания президента Федеральному Собранию
Путин дал поручения в поддержку дальневосточников. Главное
Песков: Российская армия передвигается по РФ так, как считает нужным
Умер спортивный комментатор Владимир Гендлин
Генконсульство: Среди задержанных в Дубае девушек россиянок нет
Косачев: Формат "евротройки" сохраняет потенциал на будущее
Назван самый важный закон марта