Путин обсудил с генсеком ЦК Компартии Вьетнама поставки "Спутник V"

Президент России провел телефонный разговор с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.

Владимир Путин поздравил собеседника с переизбранием и передал поздравления вступившему сегодня в должность президенту Вьетнама Нгуен Суан Фуку.

В телефонном разговоре речь шла о сотрудничестве в торгово-экономической, энергетической, научно-технологической и гуманитарной областях. "Обсуждены перспективы совместной борьбы с коронавирусной инфекцией, а также углубления контактов между профильными ведомствами двух стран по поставкам российской вакцины "Спутник V", - уточнили в пресс-службе Кремля.

Также была подчеркнута заинтересованность в продолжении тесного взаимодействия в рамках многосторонних объединений, в том числе на площадке ООН и по линии диалога Россия-АСЕАН.