Путин одобрил расширение списка источников финансирования НКО-иноагентов

Президент Владимир Путин подписал закон, дополняющий перечень источников финансирования для признания некоммерческой организации иностранным агентом.

Теперь в него включены российские организации, если их конечные владельцы - иностранцы или лица без гражданства.

Появляется и новое основание для внеплановой проверки НКО-иноагента. Это полученная от органов власти, граждан или организаций информация об участии такой организации в мероприятиях иностранных или международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

По новому закону, НКО-иноагенты должны представлять в Минюст заранее программы мероприятий и ежегодный отчет об их исполнении. При этом ведомство может потребовать запретить реализацию программы или ее части, и в случае невыполнения НКО будет ликвидировано.

Еще устанавливается запрет на регистрацию подразделений иностранных НКО в жилых помещениях.