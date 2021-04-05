Путин подписал закон о новых правилах госзакупок

Заказчиков обяжут обосновывать начальные (максимальные) цены договоров при проведении госзакупок. Соответствующий документ подписал президент Владимир Путин.

Изменения вносятся в закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

По новым правилам, в положении о закупках должен быть указан порядок определения цен договоров, формула определения цены, стоимость единицы товара, работы и услуги, а также порядок обоснования таких цен.

По словам разработчиков, закон призван установить "прозрачные" правила для участников закупок, что позволит повысить эффективность осуществления закупок и минимизировать возможность коррупционных проявлений.