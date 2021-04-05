Путин подписал закон об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов

Наказывать будут за:
- распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны;
- распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества;
- осквернение символов воинской славы России;
- оскорбление памяти защитников Отечества;
- унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны.
Для юрлиц это чревато административным штрафом в размере от 3 до 5 миллионов рублей с конфискацией предмета правонарушения. Физлиц-нарушителей смогут наказывать по УК РФ за такой же состав правонарушения.
Для граждан-нарушителей будут возможны следующие варианты уголовного наказания за все указанные проступки:
- штраф до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 3 лет,
- обязательные работы на срок до 360 часов,
- исправительные работы на срок до года,
- принудительные работы на срок до 3 лет,
- лишение свободы на тот же срок.
Если преступление совершено группой лиц, в том числе по предварительному сговору, либо через СМИ и интернет:
- штраф составит от 2 до 5 миллионов рублей,
- срок принудительных работы вырастет до 5 лет,
- срок лишения свободы - также до 5 лет.
"Оскорблять тех, кто встал на защиту Родины, недопустимо. Как и попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, оправдать нацизм, поставить под сомнение роль нашего народа в Великой Победе, - подчеркнул ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Наш долг - защитить память наших дедов и прадедов, благодаря которым мы сегодня живем".