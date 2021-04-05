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05.04.2021 15:38
Рубрика: Власть

Путин подписал закон об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов

Текст: Татьяна Замахина
Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за реабилитацию нацизма в Сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах, а также унижение их чести и достоинства. Гражданам может грозить уголовное наказание до пяти лет лишения свободы.
Фото: Игоря Зарембо/ТАСС Фото: Игоря Зарембо/ТАСС
Фото: Игоря Зарембо/ТАСС

Наказывать будут за:

- распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны;

- распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества;

- осквернение символов воинской славы России;

- оскорбление памяти защитников Отечества;

- унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны.

Фото: iStock
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Для юрлиц это чревато административным штрафом в размере от 3 до 5 миллионов рублей с конфискацией предмета правонарушения. Физлиц-нарушителей смогут наказывать по УК РФ за такой же состав правонарушения.

Для граждан-нарушителей будут возможны следующие варианты уголовного наказания за все указанные проступки:

- штраф до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 3 лет,

- обязательные работы на срок до 360 часов,

- исправительные работы на срок до года,

- принудительные работы на срок до 3 лет,

- лишение свободы на тот же срок.

Если преступление совершено группой лиц, в том числе по предварительному сговору, либо через СМИ и интернет:

- штраф составит от 2 до 5 миллионов рублей,

- срок принудительных работы вырастет до 5 лет,

- срок лишения свободы - также до 5 лет.

"Оскорблять тех, кто встал на защиту Родины, недопустимо. Как и попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, оправдать нацизм, поставить под сомнение роль нашего народа в Великой Победе, - подчеркнул ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Наш долг - защитить память наших дедов и прадедов, благодаря которым мы сегодня живем".

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