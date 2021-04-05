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05.04.2021 14:14
Рубрика: Власть

Путин призвал сделать кредиты для малого сельхозбизнеса доступными

Текст: Кира Латухина

Малым предприятиям в АПК сложно получить кредиты, слишком много бюрократии. Об этом президент поговорил с министром сельского хозяйства на встрече в Кремле.

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"Нужно чтобы и кредиты были доступными для них. Там столько бюрократии, что не добраться…", - заметил Владимир Путин.

"С учетом того, что мы сделали, таким образом выстроили работу, что они теперь обращаются в банк и им не надо собирать документы для того, чтобы получить этот субсидированный кредит, им стало проще. И сейчас мы, конечно, цифровизовывать будем, и у нас там большой объем, можно будет вообще онлайн получать", - ответил Дмитрий Патрушев.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика АПК Президент Правительство Минсельхоз Господдержка АПК

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