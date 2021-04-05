Работодатели назвали условия, при которых наймут возрастных сотрудников

Большинство работодателей (63%) готовы принять в штат соискателя старше 50 лет, если он обладает большим опытом и обширными профессиональными знаниями. Такое условие назвали определяющим при отборе сотрудников 63% представителей компаний, говорится в совместном исследовании сервиса по подбору персонала "Работу.ру" и НПФ Сбербанка.

Вторым по важности пунктом (42%) стала готовность пожилых сотрудников учиться и повышать свою квалификацию. При этом 43% работодателей готовы оплачивать обучение сотрудников. Кроме того, 41% опрошенных готовы принять на работу сотрудников старше 50 лет, если те заинтересованы в долгосрочной занятости.

Среди наиболее перспективных отраслей, где могут найти работу пожилые сотрудники, - сфера образования (58%), а также производство и промышленность (54%). Кроме того, неплохие шансы на трудоустройство на госслужбе - 52%. Наименее доступны для возрастных кандидатов специальности в ИТ, телекоме и маркетинге (5%). В исследовании приняли участие более тысячи представителей российских компаний из всех регионов страны, пишет РБК.