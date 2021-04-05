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05.04.2021 18:28
Рубрика: Экономика

Работодателю вернут страховые взносы в случае прекращения банкротства

Текст: Елена Манукиян

Фонд социального страхования будет возвращать работодателям капитализированные платежи по страховым взносам в случае отмены процедуры банкротства организации. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.

Фото: iStock
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Как пояснили в Минтруде, капитализированные платежи перечисляются в Фонд социального страхования при ликвидации предприятия для возмещения вреда работникам, пострадавшим на производстве. Раньше в случае прекращения процедуры банкротства они не возвращались.

Теперь после восстановления платежеспособности организации уплаченные взносы ей вернут или зачтут в счет предстоящих платежей на обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Кроме того, обратиться с заявлением о возврате средств работодатель может в течение трех лет со дня вступления в законную силу судебного акта о прекращении производства по делу о банкротстве. В течение десяти дней Фонд социального страхования принимает решение, о котором должен сообщить письменно или по электронной почте.

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