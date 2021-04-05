31 марта должна была собраться трехсторонняя контактная группа по Минским соглашениям - встреча сорвалась. Украина заявила, что их представитель (Кравчук) не сядет за стол вместе с "террористкой", как они называют одну из членов делегации ДНР. Само по себе очередное заседание группы (или отказ от него) мало что значит, но это - лишь один в череде сигналов.

Главком украинской армии Хомчак, выступая в Раде, говорил об усилении российских войск на границе с Донбассом. По его словам, речь идет о передислокации 28 батальонов. Правда, он добавил: "Есть ли непосредственная угроза, что завтра утром мы проснемся - и там будет война? Сегодня Генштаб оценивает ситуацию так, что ее завтра не будет". Песков ответил: "Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы". Зеленский, со своей стороны, сказал, что Россия "играет мускулами на границе". Наконец, по итогам телефонных переговоров глав военных ведомств США и Украины, минобороны США заявил, что они не оставят Украину "в случае эскалации российской агрессии". В Кремле ответили, что усиление войск НАТО "вокруг Украины" только вызовет неизбежные ответные меры России.

Что же происходит "в районе Донбасса"?

Как известно, Зеленский был избран президентом в мае 2019-го. Одним из самых ходких его лозунгов было обещание наконец прекратить "войну в Донбассе".

Собственно, "войны" там нет с февраля 2015 года, когда было подписано соглашение Минск-2. Но и мира нет - локальные столкновения продолжались. По данным ООН, статистика потерь выглядит так. В апреле 2014-го - марте 2015-го число жертв сторон составило 21 480 человек, из них убитыми - 6083. Через полтора года (сентябрь 2016-го) - 31 805 жертв, погибших - 9574. Еще через год с лишним (ноябрь 2017-го) - 35 081 жертв, убитых - 10 303. Наконец, январь 2019 года - от 12 800 до 13 000 погибших. Кривая резко спала после 2015 года, но держится на уровне десятков погибших в месяц с обеих сторон. 16 октября 2018 года Порошенко заявил, что в ходе военных действий погибли 2 896 украинских военных. Тогда же главный военный прокурор Украины добавил, что небоевые потери (самоубийства, убийства, неосторожное обращение с оружием) стоили жизни еще 900 военным. В сумме это примерно соответствует данным официальной "книги памяти" (декабрь 2018-го) - около 4000 человек. "Другие" погибшие за годы конфликта - около 9 000 человек - это, очевидно, ополченцы, мирные жители Донбасса, российские волонтеры.

Такой была картина, когда выбрали Зеленского с его обещаниями мира.

27 июля было подписано "бессрочное перемирие" между Украиной и ДНР - ЛНР. Понятно, на следующий день стороны взаимно обвинили друг друга в его нарушении, но результат тем не менее был.

Так, согласно данным ВВС, с момента перемирия до 3 марта 2021 года погибли 19 украинских военных, из них 15 - в 2021-м. Проведя простое действие вычитания, получаем, что в августе - декабре 2020 года погибли 4 человека - меньше одного в месяц! Очевидно, примерно такие жертвы и у противоположной стороны. Вот это уже "замороженный конфликт", почти как на границе Абхазия - Грузия или Приднестровье - Молдова и т.д. Однако в 2021-м военная активность сторон опять начала нарастать, хотя она пока еще ниже, чем до подписания перемирия.

Понятно, что обе стороны только "обороняются" - как во всех конфликтах на этой Земле за последние 10 000 лет...

Причины обострения довольно прозрачны. Конечно, это только политика - продолжение ТВ-пиар-войн в физическом пространстве. Жертвы невелики (от ковида на Украине умерли 35 000 человек, данных по ДНР - ЛНР не имею, но и там речь идет о тысячах), зато их "пиар-мультипликатор" колоссален. Акустика такая, будто стреляют прямо в ТВ-студии или в здании Рады. Так что если искать "кому выгодно", то прежде всего разнообразным противникам Зеленского, которым надо показать, что он ничего не смог добиться. Но и он не внакладе: образ "вечного русского врага" - универсальная отмазка всех украинских "слуг народа", включая Зеленского, универсальный ответ на все вопросы населения. Главскрепу надо драить - чтоб слепила избирателя. Понятно, что и в ДНР нужно сплочение "от очень противного".

Образ "вечного русского врага" - универсальная отмазка всех украинских "слуг народа", включая Зеленского

Кроме того, война - бизнес военных. Средняя зарплата в Украине (июнь 2020-го) - 11 500 гривен (кстати, из всех областей самая высокая в Донецкой, т.е. той ее части, что не входит в ДНР, - 12 400 гривен), около 32 000 руб. Солдат срочной службы получает 510 гривен (1400 руб.). Контрактник, не участвующий в военных действиях, - 14 000 гривен (38 000 руб.). А вот средние выплаты одному военному - уже 22 700 гривен (61 000 руб.). Похожие пропорции зарплат должны быть и по ту сторону "разделительной линии". Что же странного, что при этом стреляют и, в общем, не с таким уж огромным риском для каждого отдельного солдата и офицера?

Но вот в Большой Драке никто не заинтересован. Это - большие жертвы среди военных. Война не даст "долгой выгоды" политикам. Ведь в итоге новых столкновений, а потом новых переговоров по-настоящему ничего не изменится, разве что линия противостояния сдвинется в ту или другую сторону на несколько километров. "Победы" не будет ни у кого. Украинскую экономику война бы "опустила", Донбасс - разрушила, а для России обернулась новыми санкциями. Никому не выгодно.

Поэтому полит-пиар-конфликт таким и останется - и будет то "разогреваться" (как сейчас), то затухать.