Дополнительная выручка Калининской АЭС составила 540 миллионов рублей

В марте 2021 года энергоблоки Калининской АЭС выработали 3,066 млрд кВт/ч электроэнергии, перевыполнив плановое государственное задание на 11,3%. Таким образом, дополнительная выручка составила 540 млн рублей.

За прошедший месяц в энергосистему страны отпущено 2,921 млрд кВт/ч электроэнергии. Такого количества достаточно для обеспечения электроэнергией почти 23 миллионов человек в течение месяца (при среднем потреблении 100 кВт/ч).

"Калининская АЭС входит в число российских атомных станций, вносящих наибольший вклад в производство электроэнергии. В марте атомная станция произвела более 15% от всего объема выработанной электроэнергии на АЭС Концерна "Росэнергоатом", совокупная выработка которых составила 20,294 млрд кВт/ч", - сказал главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев. Также он отметил, что 83,6% выработанной в Тверской области электроэнергии производится на КАЭС.