С понедельника в Москве поменялись тарифы на парковку на 193 участках улиц. На одних территориях они повысились, на других - понизились, а на третьих введена дифференцированная ставка: каждый следующий час стоянки дороже предыдущего.

"Стоимость мест регулирует их загруженность, - объясняет логику нововведений начальник управления департамента транспорта Мария Майорова. - Там, где занятость превышает 90 процентов, цена должна повыситься. А там, где постоянно свободна половина мест - снизиться".

Изменения коснутся всего лишь 10 процентов парковочного пространства, но это все равно должно дать эффект для всего центра столицы, говорят в пресс-службе дептранса. Благодаря новым тарифам парковки будут заполняться более равномерно. Если в каждой зоне будет хотя бы по 15 процентов свободных мест, то существенно сократится так называемый "блуждающий трафик", когда водители наматывают круги по району в поисках свободного "кармана".

Кроме того, в городе добавилось 229 парковочных мест только для резидентов. Парковаться на них смогут только те, кто живет рядом. Остальным автомобилистам здесь нельзя парковаться даже за деньги. Штраф за нарушение составляет 5 тысяч рублей. А местным жителям, чтобы оставлять личный транспорт на этих местах, достаточно оформить бесплатное разрешение в МФЦ. Стоянки для резидентов обустроили рядом с крупными ТЦ, бизнес-кластерами, где посетители занимают значительную часть городского паркинга. Теперь местным жителям станет легче найти себе место.

Существенно расширилось количество зон, где стоимость часа парковки возросла до 380 рублей, обратил внимание руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский. Например, повышенный тариф появился рядом с Павелецким и Курским вокзалами, а также за пределами Садового кольца - у метро "Киевская" и "Белорусская". На некоторых улицах платная парковка вводится впервые. С этим столкнутся в большей степени жители Северного административного округа, а также граждане, проживающие в Выхино-Жулебино, Внуково, Строгино, Чертаново. Это сделано по просьбам местных жителей, которые жалуются на то, что многие жители Подмосковья оставляют автомобили на въездах в столицу, а затем пересаживаются на метро. Естественно, это отнимает парковочное пространство у жителей близлежащих домов. Платная парковка вместе с резидентными разрешениями должна серьезно улучшить ситуацию в самых отдаленных районах.

В то же время поездка в центр на личных автомобилях после изменения тарифов на парковку станет существенно дороже. В том числе и для тех, кто приезжает в храмы. Теперь им придется платить за парковку по 380 рублей в час, хотя раньше по воскресеньям можно было останавливаться бесплатно. Ряд муниципальных депутатов выражают опасения, что подорожание приведет к обострению "дворовых" битв за парковку. Приезжие из Подмосковья, не желая платить за машино-место, будут загонять автомобили во дворы, которые до сих пор не оборудованы шлагбаумами, что жителям вряд ли понравится.