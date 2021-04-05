Новости

В ДНР сообщили о гибели украинского военного во время боя 22:32
Украинский солдат-срочник покончил с собой на посту 22:25
Электронные паспорта начнут выдавать в Москве с 1 декабря 22:08
В Псковской области нашли осквернивших памятник бойцам 6 роты 21:53
Харви Вайнштейн обжаловал приговор и требует нового разбирательства 21:17
Падение цен на нефть резко ускорилось 20:52
Новую разновидность британского штамма коронавируса выявили в Румынии 20:11
В Ростове полицейские спасли жильцов горящего дома 20:08
Британцам не разрешат покидать королевство для турпоездок до 17 мая 20:00
Москалькова: К ЕСПЧ есть вопросы в связи с политической ангажированностью 19:45
Президенты России и Аргентины обсудили продолжение поставок "Спутник V" 19:37
В Кингисеппе ищут убийцу, стрелявшего в 10-летнего мальчика 19:25
Медизделия будут регистрировать по стандартам ЕАЭС 19:20
В ВОЗ рекомендовали больным COVID-19 ограничить контакты с животными 19:19
Эрдоган раскритиковал письма экс-адмиралов в защиту конвенции Монтре 19:14
Москалькова предложила не лишать единственного жилья из-за долгов банкам 19:11
Новые трещины с лавой появились у проснувшегося вулкана в Исландии 19:10
В Москве два человека пострадали в ДТП с трактором 19:09
Федерация бокса России выразила соболезнования в связи со смертью Гендлина 18:48
Цены на нефть опустились ниже 63 долларов за баррель 18:30
Работодателю вернут страховые взносы в случае прекращения банкротства 18:28
Поставки белорусских нефтепродуктов через порты РФ превысили планируемый объем 18:28
В Рязани мальчик погиб от удара током на крыше поезда 18:15
Сиквел "Последнего богатыря" вошел в топ-20 успешных премьер мира 17:58
В Пскове власти возмутились концертом Клавы Коки и Niletto 17:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
7 апреля в "РГ" пройдет круглый стол "За спорт! За здоровье! За нацию!"
7 апреля в "РГ" пройдет круглый стол "За спорт! За здоровье! За нацию!"
В Минобороны рассказали, кто не встанет в солдатский строй
В Минобороны рассказали, кто не встанет в солдатский строй
Аналитики предсказали рост ставок по вкладам
Аналитики предсказали рост ставок по вкладам
05.04.2021 21:57
Рубрика: Экономика

Не на пустом месте

В Москве изменились тарифы на платную парковку
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 72(8423)
С понедельника в Москве поменялись тарифы на парковку на 193 участках улиц. На одних территориях они повысились, на других - понизились, а на третьих введена дифференцированная ставка: каждый следующий час стоянки дороже предыдущего.
Значительная часть изменений вводится по просьбам местных жителей. Фото: Артем Геодакян / ТАСС Значительная часть изменений вводится по просьбам местных жителей. Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Значительная часть изменений вводится по просьбам местных жителей. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

"Стоимость мест регулирует их загруженность, - объясняет логику нововведений начальник управления департамента транспорта Мария Майорова. - Там, где занятость превышает 90 процентов, цена должна повыситься. А там, где постоянно свободна половина мест - снизиться".

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новостит
Спрос на гаражи в России вырос на треть

Изменения коснутся всего лишь 10 процентов парковочного пространства, но это все равно должно дать эффект для всего центра столицы, говорят в пресс-службе дептранса. Благодаря новым тарифам парковки будут заполняться более равномерно. Если в каждой зоне будет хотя бы по 15 процентов свободных мест, то существенно сократится так называемый "блуждающий трафик", когда водители наматывают круги по району в поисках свободного "кармана".

Кроме того, в городе добавилось 229 парковочных мест только для резидентов. Парковаться на них смогут только те, кто живет рядом. Остальным автомобилистам здесь нельзя парковаться даже за деньги. Штраф за нарушение составляет 5 тысяч рублей. А местным жителям, чтобы оставлять личный транспорт на этих местах, достаточно оформить бесплатное разрешение в МФЦ. Стоянки для резидентов обустроили рядом с крупными ТЦ, бизнес-кластерами, где посетители занимают значительную часть городского паркинга. Теперь местным жителям станет легче найти себе место.

Существенно расширилось количество зон, где стоимость часа парковки возросла до 380 рублей, обратил внимание руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский. Например, повышенный тариф появился рядом с Павелецким и Курским вокзалами, а также за пределами Садового кольца - у метро "Киевская" и "Белорусская". На некоторых улицах платная парковка вводится впервые. С этим столкнутся в большей степени жители Северного административного округа, а также граждане, проживающие в Выхино-Жулебино, Внуково, Строгино, Чертаново. Это сделано по просьбам местных жителей, которые жалуются на то, что многие жители Подмосковья оставляют автомобили на въездах в столицу, а затем пересаживаются на метро. Естественно, это отнимает парковочное пространство у жителей близлежащих домов. Платная парковка вместе с резидентными разрешениями должна серьезно улучшить ситуацию в самых отдаленных районах.

В то же время поездка в центр на личных автомобилях после изменения тарифов на парковку станет существенно дороже. В том числе и для тех, кто приезжает в храмы. Теперь им придется платить за парковку по 380 рублей в час, хотя раньше по воскресеньям можно было останавливаться бесплатно. Ряд муниципальных депутатов выражают опасения, что подорожание приведет к обострению "дворовых" битв за парковку. Приезжие из Подмосковья, не желая платить за машино-место, будут загонять автомобили во дворы, которые до сих пор не оборудованы шлагбаумами, что жителям вряд ли понравится.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Ангелина Зеленкова
В регионах Экономика Транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Платные парковки в Москве и Подмосковье

Главное сегодня

В Кремле сообщили формат Послания президента Федеральному Собранию
Путин дал поручения в поддержку дальневосточников. Главное
Песков: Российская армия передвигается по РФ так, как считает нужным
Умер спортивный комментатор Владимир Гендлин
Генконсульство: Среди задержанных в Дубае девушек россиянок нет
В Минтруде рассказали, как заранее узнать о льготах и выплатах
Минэнерго рассказало, как демпфер повлиял на цены на бензин