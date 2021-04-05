Комфорт липецких городов отмечен на федеральном уровне

Минстрой России опубликовал результаты Индекса качества городской среды за 2020 год. Три города Липецкой области - Елец, Грязи и столица региона - достигли нужной отметки Индекса для признания среды благоприятной.

Таким образом, показатели качества городской среды в регионе превысили отметки, которые были запланирован федеральным проектом "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Глава Липецкой области Игорь Артамонов напомнил, что индекс качества городской среды - это показатель, измеряемый в баллах. Они складываются по итогам исследования по 36 индикаторам, среди которых благоустройство, состояние жилищного фонда и общественного транспорта, обеспеченность коммунальной инфраструктурой, уровень безопасности дорог и многое другое. Город считается комфортным, если сумма этих баллов превышает отметку в 180, между тем, показатели Липецка, Грязей и Ельца превысили 200 баллов.

- Количество городов с благоприятной городской средой составило 375 против 299 в прошлом году, - заявил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. - Повышение значения индекса - это показатель системной работы региональных и городских команд по развитию комфортной среды своих городов. Необходимо и далее комплексно решать задачи повышения качества жизни россиян, что найдет свое отражение в Индексе.

Игорь Артамонов отмечает, что для достижения этих высоких показателей в регионе был проведен анализ каждого из 36 индикаторов для городов области, затем команда выработала дорожную карту. Особое внимание уделили участию в федеральных программах и конкурсах и синхронизации нескольких национальных проектов и программ. Игорь Артамонов напомнил, что шесть из восьми городов Липецкой области стали победителями Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Федеральные гранты получили Елец, Данков, Чаплыгин, Лебедянь, Усмань и Грязи. Он подчеркнул, что именно синергия национальных проектов позволяет многократно повысить их эффективность и привел в качестве примера реконструкцию главной автомагистрали областного центра. Игорь Артамонов напомнил, что работы велись как по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги", так и по программе "Формирование комфортной городской среды". В результате изменились дорога, пешеходные зоны, общественные пространства вдоль них. Кроме того, благодаря программе капитального ремонта обновились фасады домов. Игорь Артамонов отметил, что результатом стало полное преображение улицы.

И эта работа будет продолжена. Липецкая область представит более 50 общественных территорий на единой онлайн - платформе. Выбор общественных пространств пройдет в 8 городах: Липецке, Ельце, Грязях, Усмани, Лебедяни, Данкове, Чаплыгине и Задонске. Помогать с регистрацией на платформе и выбором общественных пространств липчанам будут волонтеры. Голосование пройдет в период с 26 апреля по 30 мая на платформе za.gorodsreda.ru.

- К 2024 году Президент поручил главам субъектов РФ повысить индекс качества городской среды на 30 процентов и сократить количество городов с неблагоприятной средой в два раза, - отметил Игорь Артамонов. - Таких результатов мы сможем достигнуть во многом благодаря успешной реализации мероприятий национальных проектов и широкому вовлечению горожан в процессы, связанные с повышением качества городской среды.