Большая вода пришла на Дальний Восток, в Сибирь, в Приволжский и Центральный федеральные округа. О борьбе с паводками накануне говорили в МЧС России. По данным экстренных служб, паводок охватил уже 24 региона страны.

"На данный момент подтоплено 440 приусадебных участков, 58 низководных мостов и 10 участков автомобильных дорог. Подтопленных жилых домов нет. Отрезаны 18 населенных пунктов. МЧС России продолжает противопаводковые мероприятия. Проведено более 740 подрывов, распилено 200 км льда, расчищено свыше 240 км русел рек. Ведется мониторинг обстановки с помощью беспилотных летательных систем", - сообщили на селекторе в национальном антикризисном центре.

При этом, как водится, в любой истории есть две новости. Хорошая в том, что пока удается обходиться, что называется, малой кровью. Паводок пока не затронул ни одного жилого дома. Плохая же новость - вода прибывает, она уже подтопила приусадебные участки с дачами, причем там, где по прогнозу угроз не ожидалось. А это - центр страны.

Согласно прогнозной карте, составленной по сводкам гидрологов, метеорологов и умного алгоритма на основе данных многолетних значений, сильный паводок в апреле-мае центральной России не грозил. На деле же получилось так, что апрель едва вступил в права, а информация из Калужской области едва ли не тревожнее сводок из Бурятии.

"Сотрудниками ГУ МЧС России по Калужской области совместно с администрацией Дзержинского района организована лодочная переправа через подтопленный участок автодороги к населенному пункту Староскаковское в Дзержинском районе. Для обеспечения жителей необходимыми продуктами в населенный пункт запланирован выезд автолавки. Медицинская помощь осуществляется путем переправки сотрудников скорой помощи на лодках", - сообщили накануне в пресс-службе МЧС.

Не лучше ситуация и в Подмосковье. В Ленинском районе вода не только отрезает пути, но и подтапливает участки с дачами. При этом в подмосковных домиках люди зачастую проживают круглогодично, так что можно говорить об угрозе их жизни. Вода в некоторых местах стоит уже не только в погребах, но и затопила полы.

Однако больше всего подтопленных приусадебных участков находится в Иркутской области. Их - 159 в шести населенных пунктах и четырех садоводческих товариществах, на которых расположены 153 дома.

В Тверской области их чуть меньше - 129. И еще 92 - в Рязанской области.

Низководные мосты оказались в воде в Приморском крае, Мордовии, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Кемеровской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Саратовской, Тульской, Тамбовской и Ульяновской областях.

Подтопления участков автодорог зафиксированы в Брянской, Калужской, Липецкой, Московской, Смоленской и Ярославской областях.