Москва вновь участвует в международной премии World Travel Awards и претендует забрать сразу пять наград. Завоюет ли российская столица звание лучшего города для путешествий, решат бывалые туристы и специалисты отрасли через онлайн-голосование, которое уже открылось на официальном сайте премии и продлится до 14 июля.

В ключевой номинации World Travel Awards "Лучший город Земли" столица одерживает победу два года подряд. В 2019-м и 2020-м она обошла десятки конкурентов, в том числе Лондон, Нью-Йорк, Париж. "В прошлом году столица завоевала звание лучшего города для путешествий и на европейском, и на общемировом этапе премии", - уточнила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Известной на весь мир Москву сделали городские праздники, культурное наследие, гастрономические предложения. А еще Москва - удобный город. Комфортный общественный транспорт, доступная для иностранцев навигация, повсеместный wi-fi, благоустроенные пешеходные зоны, высокий уровень сервиса в гостиницах и отелях. До ковида город с легкостью принимал 25 миллионов туристов. В этом году столица готова встретить еще больше.

Получить очередную престижную награду Москва намерена в пяти номинациях: как лучшее туристическое направление в Европе, направление фестивального и событийного туризма, для изучения культурного наследия, направление в сфере делового туризма, направление для сити-брейка или короткого путешествия.

Присоединиться к голосованию может каждый желающий. Для этого достаточно пройти короткую регистрацию. Лучших в своем деле на европейском этапе премии назовут 15 сентября на торжественной церемонии в Уфе.