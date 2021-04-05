Москвичка помогла поймать интернет-мошенников

Москвичка стала жертвой мошенников и помогла полиции их задержать.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что женщина опубликовала в интернете объявление о продаже стола. На ее телефон поступило сообщение от покупателя, который высказал намерение внести предоплату. Однако для этого ему якобы требовались полные реквизиты банковской карты продавца. С помощью интернет-мессенджера он направил ей ссылку на специальную форму для заполнения в платежной системе. Действуя по инструкции мошенника, она несколько раз ввела в нее данные своей банковской карты, после чего с ее счета были списаны более 12 тысяч рублей.

Но аферист не успокоился и стал убеждать потерпевшую присоединиться к криминальной деятельности. По его словам, риск быть задержанным практически отсутствует. Больше всего женщину возмутил цинизм мошенника. Он заявил, что для успеха очень важно не испытывать жалости к будущим жертвам, в том числе больным и пенсионерам.

Женщина обратилась в полицию и предоставила переписку с неизвестным. Сотрудниками уголовного розыска на территории Казани были задержаны двое молодых людей - студентов. Они вводили в заблуждение продавцов товаров на сайтах бесплатных объявлений и совершали хищение денег с их банковских карт.

В ходе обысков по местам их жительства обнаружены и изъяты ноутбуки, сим-карты, мобильные телефоны, банковские карты, электронные носители информации и иные предметы, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела. Мошенники взяты под стражу.