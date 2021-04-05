Москву-реку начнут очищать от мусора в конце апреля

Очистка дна и воды реки от ила и мусора начнется в конце апреля. С этого времени на ежедневный патруль встанет коммунальный флот. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Как рассказал Бирюков, столичный коммунальный флот, отвечает за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. "В состав флота входят буксирные теплоходы, катера, мусоросборщики, плавучие краны и другие суда, - рассказал Бирюков. - С открытием навигации они в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок со дна реки в местах водовыпусков". Сейчас флот готовят к началу навигации, которая начнется в конце апреля.

Как рассказали "РГ"в Мосводоканале, в столице санитарная промывка русла Москвы-реки и масштабная очистка реки от иловых отложений и грязи прошла в 1998-1999 годах. По словам начальника отдела водоисточников Управления водоснабжения Мосводоканал Александра Карпушенко, тогда во время половодья в апреле водохранилища сбрасывали большой объем воды, тем самым увеличивая скорость реки в черте города. Благодаря той операции Москву-реку удалось хорошо очистить. Сейчас достаточно просто поддерживать водную артерию столицы в надлежащем виде, сообщил эксперт.