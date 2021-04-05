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Рубрика: Происшествия

Мужчина выращивал коноплю в двух арендованных в Домодедово квартирах

Текст: Михаил Фалалеев

О подпольной оранжерее для выращивания конопли полицейским сообщил 43-летний владелец одной из квартир в Домодедово. Он рассказал, что ее организовал его квартиросъемщик на улице Северная.

В Ленобласти задержали закладчиков крупной партии наркотиков

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что полицейские, выехав по указанному адресу, убедились, что в жилище созданы все условия для культивирования наркотикосодержащих растений. Было обнаружено два термобокса, оборудованных вентиляцией, дневным освещением и системой капельного полива, внутри которых находились 23 горшка с растениями и банка с веществом растительного происхождения.

Задержан 23-летний местный житель. Молодой человек пояснил, что занимался выращиванием конопли с 2018 года и указал еще один адрес арендуемой им квартиры, где тоже росла конопля.

При осмотре второй квартиры полицейские обнаружили 3 термобокса, 11 горшков с растениями, различные емкости с веществом растительного происхождения, коробки с корневой системой и частями растений, электронные весы, вакууматор, упаковочный материал и 7 упаковок с семенами.

По результатам химического исследования установлено, что изъятые растения являются коноплей. Задержанный помещен под домашний арест.

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