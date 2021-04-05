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05.04.2021 11:00
Рубрика: Общество

Оперштаб: Еще 998 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровели еще 998 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 949 843.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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В Москве выявлен 1901 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 743 человека. В столице скончались 56 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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