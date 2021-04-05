Последний звонок и выпускные в школах Подмосковья пройдут в очном формате

В этом году последние школьные звонки и выпускные вечера в подмосковных школах пройдут в привычном, очном, формате. Об этом сообщила министр образования области Ирина Каклюгина.

Выпускникам прошлого года не повезло - из-за пандемии со школой они прощались в онлайн-режиме. А сейчас Роспотребнадзор разрешил очные праздники - правда, с соблюдением всех мер санитарной безопасности. Как отмечает Каклюгина, в этом году в регионе школы заканчивают более 35 тысяч ребят. "Здорово, что они смогут отпраздновать это событие вместе с одноклассниками и учителями", - говорит министр.