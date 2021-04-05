Школьники из Нововоронежа победили в международном фотоконкурсе

Три школьника из Нововоронежа стали победителями V Международного конкурса детских фотографий "В объятиях природы".

В итоговом списке победителей 54 юных фотолюбителя - по три призера от каждого города-участника. Конкурс проводится Фондом "АТР АЭС" и венгерской АЭС "Пакш" при поддержке Концерна "Росэнергоатом" ежегодно, начиная с 2017 года.

В адрес конкурсной комиссии поступили более двух тысяч фотографий природы, авторами которых стали около тысячи юных жителей территорий присутствия АЭС из России, Венгрии, Беларуси, а также ребята из Абхазии и дети сотрудников центрального аппарата Концерна "Росэнергоатом". До конца года во всех городах России, Венгрии, Беларуси и Абхазии, принявших участие в проекте, будут организованы фотовыставки работ победителей.

Соавтор и член жюри проекта, венгерский фотохудожник Балинт Винце отметил высокий уровень работ участников. "Этот конкурс проходит уже в пятый раз, и с каждым годом я с радостью отмечаю, что растет не только количество участников, но и уровень их мастерства, - отметил он. - Некоторые дети участвуют в конкурсе каждый год, и мне приятно наблюдать их творческий рост".

Напомним, в этом году на суд жюри регионального этапа конкурса детских фотографий поступило 206 фотоснимков, авторами которых являются юные жители Нововоронежа. "Жюри престижного детского фотоконкурса назвало имена победителей. В их числе - наши юные земляки. Это Анна Грачёва, Леонид Пантилеев, Софья Повеквечных. Желаем ребятам не снижать уровень своего мастерства, а совершенствовать его поможет участие в международном экологическом детском форуме", - отметил глава городского округа город Нововоронеж, председатель Фонда "АТР АЭС" Николай Нетяга.

Международный конкурс "В объятиях природы" ежегодно проводится Фондом содействия развитию муниципальных образований "Ассоциация территорий расположения атомных электростанций" (Фондом "АТР АЭС") совместно с Концерном "Росэнергоатом" и венгерской АЭС "Пакш". В нем участвуют дети в возрасте от 12 до 17 лет из российских городов-спутников АЭС. Международный статус конкурс приобрел благодаря участию в составе жюри известного венгерского фотохудожника-натуралиста Балинта Винце.

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