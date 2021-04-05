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05.04.2021 10:04
Рубрика: Экономика

Собянин: Благоустройство магистрали Таганка - Липецкая станет одним из крупнейших проектов года

Текст: Любовь Проценко
Одним из самых крупных объектов благоустройства этого года в столице станет вылетная магистраль, связывающая Таганку с югом города. Об этом сообщил сегодня в своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Маршрут ее такой: Большие Каменщики, Новоспасский проезд, Симоновский Вал, улица Велозаводская, проспект Андропова, Пролетарский проспект и, наконец, Липецкая улица с выходом на МКАД и федеральную трассу М-4. Протяженность - 14,2 км.
Фото: mos.ru Фото: mos.ru
Фото: mos.ru

В этой части сделано уже многое, напомнил мэр: от Таганки до МКАДа заработали выделенные полосы для общественного транспорта - одни из первых в Москве. Построен тоннель под Каширским шоссе, связавший проспект Андропова и Пролетарский проспект.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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В Нагатинской пойме открылась станция метро "Технопарк", оттянувшая на себя часть транспортной нагрузки, и пешеходный переход с траволатором через проспект Андропова.На Липецкой улице построена одна из самых больших эстакад в Москве.

В ближайших планах - реконструкция развязки Липецкой улицы с МКАДом. На месте старой развязки клеверного типа, которая давно уже не справляется с потоком машин, будут построены направленные съезды - эстакады, путепроводы, тоннели. Работы планируется начать уже весной.

И вот теперь, пишет глава города, наступило время и для комплексного благоустройства этих улиц. В чем его особенность: глобальных изменений не планируется. Задача - высадить побольше деревьев, отремонтировать тротуары и создать комфортную среду для 300-400 тысяч человек, которые живут или работают в зоне притяжения магистрали.

Заменят асфальт на тротуарах, который местами довольно сильно поврежден.

Завершить основные работы по благоустройству магистрали Большие Каменщики - Липецкая улица планируется в конце 2021 г. А реконструкция развязки потребует 2,5 года напряженной работы.

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