Собянин: Благоустройство магистрали Таганка - Липецкая станет одним из крупнейших проектов года

В этой части сделано уже многое, напомнил мэр: от Таганки до МКАДа заработали выделенные полосы для общественного транспорта - одни из первых в Москве. Построен тоннель под Каширским шоссе, связавший проспект Андропова и Пролетарский проспект.

В Нагатинской пойме открылась станция метро "Технопарк", оттянувшая на себя часть транспортной нагрузки, и пешеходный переход с траволатором через проспект Андропова.На Липецкой улице построена одна из самых больших эстакад в Москве.

В ближайших планах - реконструкция развязки Липецкой улицы с МКАДом. На месте старой развязки клеверного типа, которая давно уже не справляется с потоком машин, будут построены направленные съезды - эстакады, путепроводы, тоннели. Работы планируется начать уже весной.

И вот теперь, пишет глава города, наступило время и для комплексного благоустройства этих улиц. В чем его особенность: глобальных изменений не планируется. Задача - высадить побольше деревьев, отремонтировать тротуары и создать комфортную среду для 300-400 тысяч человек, которые живут или работают в зоне притяжения магистрали.

Заменят асфальт на тротуарах, который местами довольно сильно поврежден.

Завершить основные работы по благоустройству магистрали Большие Каменщики - Липецкая улица планируется в конце 2021 г. А реконструкция развязки потребует 2,5 года напряженной работы.