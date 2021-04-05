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05.04.2021 14:22
Рубрика: Власть

Собянин открыл флагманский центр "Мои документы" на севере Москвы

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев
Новый флагманский центр государственных услуг "Мои документы" заработал в Северном административном округе столицы. Расположен он в торговом центре "Метрополис" по Ленинградскому шоссе, 16 а стр. 8.

"Это уже шестой по счету в городе МФЦ, - сказал, открывая его, мэр Москвы Сергей Собянин. - Половина территории Москвы охвачена такими мощными флагманскими центрами, в которых можно получить весь спектр услуг".

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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Открываются такие центры, как правило, в местах большого притяжения людей. Вот и здесь, возле торгового центра, связанного теплым переходом со станцией МЦК "Балтийская" и неподалеку от станции метро "Войковская", где большой поток горожан, новый МФЦ будет востребован, уверен Сергей Собянин. Ведь только магазины ТЦ, его фуд-корт и фитнес-клуб посещают в день порядка 70 тысяч человек. В центре открыто 61 окно приема. Работать он будет с 10.00 до 22.00 без перерывов и выходных. Для посетителей здесь, как и во всех МФЦ Москвы, доступны более 270 государственных услуг. Есть и дополнительные услуги, такие как регистрация транспортных средств. Для этого в паркинге ТЦ оборудована специальная площадка на 50 мест. Прямо в день обращения можно оформить водительское удостоверение. Предприниматели могут встать на кадастровый учет, зарегистрировать права на недвижимость, свое ИП как на юридическое, так и физическое лицо. А еще можно подать заявление о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке. Жители севера могут подать документы для регистрации по месту жительства в любом районе округа, в то время как в обычных МФЦ это делается только в своем районном центре. Можно заказать и зарубежный паспорт нового поколения - на 10 лет с электронным носителем информации, для этого в центре установлена криптокабина.

Безбарьерная среда делает центр доступным и комфортным для маломобильных граждан. Есть в нем инфоматы с объявлениями и информацией об услугах, стойки с образцами заполнения документов, бланками. В зоне электронных услуг просто распечатать документ с флешки или сделать ксерокопию. Подождать приема специалиста удобно в зоне ожидания с мягкими диванами и зарядками для мобильных устройств. А если пришли с ребенком, занять его на время будет легче в просторном детском уголке. Упростит посещение флагмана и наличие POS-терминалов для безналичной оплаты госпошлин в окнах приема, а также банкоматов и терминалов для платежей - по банкам бегать не придется.

С апреля во всех флагманах столицы будет проходить также новая церемония - вручения российских паспортов москвичам, достигшим 14-летия. В самой первой из них сегодня принял участие и Собянин. "Поздравляю вас с важным гражданским документом гражданина Российской Федерации, - сказал он, обращаясь к молодым жителям Северного округа Москвы. - Теперь вы имеете новые права и новые обязанности".

Глава города отметил, что несмотря на большое количество услуг, предоставляемых МФЦ, будет улучшаться и их качество. "Мы работаем над тем, чтобы москвичам вообще не нужно было приходить в МФЦ, - признался он. - В этом году будет переведено в онлайн около 700 тысяч посещений по получению различных социальных услуг, в том числе начисление социальных выплат матерям".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Собянин подчеркнул, что, с точки зрения правительства Москвы, это очень важное направление. Во время пандемии в городе в экспериментальном порядке было оказано огромное количество услуг в электронном виде. Городские власти убедились: сегодня гораздо проще сделать хорошие сайты, хорошее и понятное получение электронных услуг, чем заставлять людей приходить в МФЦ, даже такие замечательные.

Всего же в городе работает 133 центра "Мои Документы". В них имеется свыше 7 тысяч окон, в которых работает более 10 тысяч сотрудников. 98 процентов госуслуг оказываются в МФЦ Москвы экстерриториально, то есть независимо от регистрации посетителя.

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