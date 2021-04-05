Телефонный мошенник украл свыше 2,1 миллиона рублей

Приезжий из Бурятии 21-летний мошенник зарабатывал в Домодедово, обманывая людей по телефону.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что аферист в разговоре представлялся сотрудником банка, сообщал, что пластиковая карта собеседника заблокирована, потому что на его счет совершено покушение и неизвестные хотят украсть деньги дистанционно. Чтобы сохранить накопления, по словам злоумышленника, нужно установить на телефон специальное мобильное приложение, при помощи которого "сотрудник банка" поможет сохранить деньги. Одна женщина выполнила его требования, он получил доступ и украл более 797 тысяч рублей.

В двух других эпизодах мошенник сообщал, что он является сотрудником службы безопасности банка, который намерен вычислить работника кредитной организации, предоставившего в открытый доступ информацию о клиентских базах. При этом, как указывал аферист своим жертвам, им нельзя было никуда обращаться за консультацией и помощью, потому что это приведет к "провалу операции". Обвиняемый вводил людей в заблуждение тем, что из-за утечки информации на их имена неизвестные, якобы, пытаются оформить кредит. Он убеждал собеседников, что необходимо перевести через ближайший банкомат для сохранности на "резервный банковский счет" их деньги. Таким образом граждане перечислили более 1 миллиона 386 тысячи рублей.

Мошенника задержали, он взят под стражу. Расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Домодедовский городской суд.