Тушканчиков в Московском зоопарке вынули из холодильников

В Московском зоопарке начали будить тушканчиков после зимней спячки. Длительность сезонного сна у этих животных корректируют специалисты, чтобы тушканчики не слишком худели во время спячки.

Как рассказала официальному сайту правительства и мэра Москвы гендиректор зоопарка Светлана Акулова, спят тушканчики в боксах, которые лежат в холодильниках. Всю зиму зоологи следят за их весом и когда он падает до летних значений или примерно на четверть, животных начинают будить. Боксы извлекаются из холодильников и помещаются в вольеры, где тушканчики обычно содержатся. За несколько дней звери отогреваются, просыпаются и возвращаются к активной жизни. Акулова напомнила, что сейчас в зоопарке содержатся три тушканчика - один большой и два малых земляных. Перед зимой их откармливают так, чтобы животные могли пережить спячку без вреда для здоровья.