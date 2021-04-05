В Яузском лесопарке столицы ликвидировали городок бездомных

Незаконный палаточный городок бездомных ликвидировали на территории Яузского лесопарка, входящего в состав Лосиного острова. Об этом сообщили в пресс-службе национального парка "Лосиный остров".

Как отмечают специалисты, с приходом весны в Лосином острове появляются временные стоянки граждан без определенного места жительства. Они увеличивают риск возникновения пожаров, захламляют территорию, повреждают зеленые насаждения. "Обустраивать шалаши, разводить костры, мусорить на особо охраняемой природной территории запрещено", - подчеркивает заместитель директора национального парка Андрей Твердохлеб. Поэтому все обнаруженные стоянки бездомных демонтируются, территория приводится в порядок. Например, после разбора стоянки бездомных в Ростокинском проезде собрано 8 кубометров мусора. С гражданами без определенного места жительства проводят разъяснительную работу, помогают в этом сотрудники одного из столичных приютов.

Напомним, что инспекторы и лесники переходят на усиленный режим охраны национального парка в целях обеспечения пожарной безопасности и соблюдения правил пребывания на особо охраняемой природной территории.