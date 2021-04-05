В московском метро грабитель выхватывал у женщин дорогие смартфоны

В Москве задержали грабителя, укравшего дорогие телефоны как минимум у трех пассажирок метро.

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что на станции метро "Технопарк" Замоскворецкой линии к полицейскому патрульно-постовой службы обратилась 20-летняя жительница столицы. Девушка рассказала, что в вагоне электропоезда на станции "Автозаводская" в момент закрытия дверей неизвестный выхватил у нее из рук мобильный телефон стоимостью свыше 50 тысяч рублей и скрылся с места происшествия.

Спустя несколько часов рядом со станцией метро "Царицыно" сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний приезжий из ближнего зарубежья. При нем было обнаружено похищенное имущество. Телефон изъят и в установленном законом порядке будет возвращен законной владелице. Кстати, как выяснилось, ограбил он 20-летнюю чемпионку по бальным танцам среди юниоров. Девушка выразила большую благодарность сотрудникам уголовного розыска УВД на Московском метрополитене за профессионализм и оперативность.

Сотрудники полиции установили причастность подозреваемого к ограблению еще двух пассажирок метро. Злоумышленник в момент закрытия дверей электропоезда выхватил из рук у 55-летней и 29-летней жительниц столицы мобильные телефоны стоимостью 10 тысяч и 8 тысяч рублей. Похищенные телефоны он успел сбыть, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

Задержанный взят под стражу.