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Рубрика: Общество

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Набраны добровольцы для испытания вакцины "Спутник Лайт"
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 72(8423)
В столице завершился набор добровольцев для участия в клиническом исследовании вакцины "Спутник Лайт". Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в международном исследовании из шести тысяч добровольцев половина - москвичи. Исследование проходит на базе десяти городских поликлиник. Предполагается, что "Спутник Лайт" в первую очередь будет использоваться для вакцинации переболевших. Таких в столице сейчас более 950 тысяч человек. Количество антител у тех, кто перенес это заболевание, как уже установили врачи, со временем уменьшается. "Проходят в Москве сейчас доклинические исследования и назальной формы вакцины, - рассказала вице-мэр. - К концу лета могут начаться клинические исследования этого препарата". В исследовании применяются все цифровые наработки, положительно зарекомендовавшие себя при работе над вакциной "Спутник V": электронные протоколы осмотра, приложение "Дневник добровольца" и телемедицинский центр.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Массовая вакцинация в городе от коронавируса ведется препаратом "Спутник V". Ее сделали, как сообщают власти, порядка миллиона москвичей. Сделать прививку, предварительно записавшись, можно бесплатно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в торговых центрах и МФЦ, адреса которых можно найти на сайте. Можно привиться и в частных медицинских клиниках. При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции.

Откладывать вакцинацию в долгий ящик врачи не советуют. Ситуация в столице с заболеваемостью хотя и не такая напряженная, как зимой, но прирост вновь заболевших COVID-19 в Москве, по данным оперативного штаба, за последнюю декаду уже третий раз более чем вдвое больше числа выздоровевших. В частности, в понедельник заболели коронавирусом 1876 человек, а выздоровели 815.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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