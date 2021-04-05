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05.04.2021 18:15
Рубрика: Происшествия

В Рязани мальчик погиб от удара током на крыше поезда

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

В Рязани 13-летний мальчик погиб, забравшись на крышу товарного поезда. Московским межрегиональным управлением на транспорте СК РФ возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", сообщает сайт ведомства.

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Трагедия произошла накануне в 18:40 у путепровода на Первомайском проспекте - этот участок называется 200 километр перегона станций Лесок-Рязань. Мальчик забрался на крышу товарного поезда, где его ударило током контактной сети.

От удара электрическим током мальчик упал на переходную площадку вагона. По данным следствия, он скончался от травм до приезда бригады "скорой помощи".

Расследованием уголовного дела занимается следователь Восточного СО на транспорте.

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