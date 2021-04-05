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05.04.2021 16:55
Рубрика: Происшествия

В Туле семь человек пострадали в ДТП с автобусом

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Туле пассажирский автобус столкнулся с иномаркой. В результате аварии травмы получили семь человек, сообщил "РГ" руководитель пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровске увеличилось

ДТП произошло на улице Щегловская засека в 15.30: столкнулись пассажирский автобус и Chevrolet Captiva. Как уточнили в полиции, в ДТП попал служебный автобус, не связанный с маршрутными перевозками: в нем ехали рабочие одного из тульских предприятий.

- По предварительным данным, пострадали семь человек, в том числе водитель иномарки. О тяжелых травмах не сообщается, - рассказал Ярцев.

Он также подчеркнул, что сейчас на месте аварии работают сотрудники УГИБДД, точное количество пострадавших устанавливается. Ведутся мероприятия по выяснению всех обстоятельств случившегося. Полиция организует движение на данном участке дороги.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула

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