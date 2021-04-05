В Туле семь человек пострадали в ДТП с автобусом

В Туле пассажирский автобус столкнулся с иномаркой. В результате аварии травмы получили семь человек, сообщил "РГ" руководитель пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.

ДТП произошло на улице Щегловская засека в 15.30: столкнулись пассажирский автобус и Chevrolet Captiva. Как уточнили в полиции, в ДТП попал служебный автобус, не связанный с маршрутными перевозками: в нем ехали рабочие одного из тульских предприятий.

- По предварительным данным, пострадали семь человек, в том числе водитель иномарки. О тяжелых травмах не сообщается, - рассказал Ярцев.

Он также подчеркнул, что сейчас на месте аварии работают сотрудники УГИБДД, точное количество пострадавших устанавливается. Ведутся мероприятия по выяснению всех обстоятельств случившегося. Полиция организует движение на данном участке дороги.