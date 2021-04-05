Житель Подмосковья получил 19 лет колонии за детскую порнографию

Наро-Фоминский городской суд приговорил к длительным срокам заключения мужчину и женщину, долгое время занимавшихся изготовлением и распространением детской порнографии. Причем в эти незаконные действия жительница Нижегородской области вовлекла своих малолетних дочерей.

После изучения более чем 40 проходивших по уголовному делу эпизодов был вынесен приговор за серию преступлений против половой неприкосновенности детей. Житель Подмосковья получил 19 лет лишения свободы в колонии строго режима. Его сообщница должна будет провести за решеткой 15 лет. Причем также в колонии строго режима.

Выяснилось, что главный фигурант занимался изготовлением детской порнографии более шести лет. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного главка СК России по Московской области Ольга Врадий. Правоохранители установили, что с мая 2011-го по сентябрь 2017 года мужчина собирал и самостоятельно изготавливал файлы с детской порнографией. Эту съемку он затем распространял среди пользователей соцсетей. По данным следствия, в общей сложности было выложено в интернет не менее 548 файлов педофильского содержания.

В 2013 году мужчина опять же через соцсеть познакомился с женщиной из Нижегородской области. Как удалось выяснить следователям, он в течение трех лет склонял ее к надругательству над малолетними дочерьми и съемке этих действий для последующего для изготовления детской порнографии. Кроме того, мужчина сам неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности этих девочек. По словам Ольги Врадий, житель Подмосковья "в том числе совместно с матерью девочек производил их видео- и фотосъемку".

В Следственном главке МВД по Московской области уточнили, что вынесенный эти преступникам приговор пока в законную силу не вступил.